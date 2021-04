Episodio razzista a Diakhaby, il presidente del Valencia tuona: “Nessun club ci ha difeso. Qui un problema di mentalità” (Di giovedì 8 aprile 2021) Il presidente del Valencia Anil Murthy torna sul caso Diakhaby accusando tutto il sistema calcio spagnolo. Ecco le parole rilasciate a Chapman Podcast e riportate da Marca: “È scioccante che sia compito del club fornire prove, quando non è che abbiamo le nostre telecamere e le squadre di registrazione video. la partita. L’unico modo per ottenere prove è che ce le forniscano le istituzioni che organizzano la competizione. In quei venti minuti non è successo. Quindi c’è un fallimento sistemico, il protocollo ha un fallimento fin dalle sue fondamenta. Ma cosa più preoccupante è la mentalità, tutti sono lasciati in disparte. Il protocollo, le regole e la mentalità con cui si confronta stanno permettendo che questo continui ad accadere. Poi Nessun club ha ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 aprile 2021) IldelAnil Murthy torna sul casoaccusando tutto il sistema calcio spagnolo. Ecco le parole rilasciate a Chapman Podcast e riportate da Marca: “È scioccante che sia compito delfornire prove, quando non è che abbiamo le nostre telecamere e le squadre di registrazione video. la partita. L’unico modo per ottenere prove è che ce le forniscano le istituzioni che organizzano la competizione. In quei venti minuti non è successo. Quindi c’è un fallimento sistemico, il protocollo ha un fallimento fin dalle sue fondamenta. Ma cosa più preoccupante è la, tutti sono lasciati in disparte. Il protocollo, le regole e lacon cui si confronta stanno permettendo che questo continui ad accadere. Poiha ...

michi12127 : @sole24ore Erdogan lo conosciamo, dittatore, razzista, arrogante. Non capisco come venga tollerato, oltre tutto non… - RSIsport : ??Presa di posizione della SSR in merito all'episodio durante la diretta tv di Basilea-Vaduz - _ambrix_ : Che pace e serenità vivere a Brescia in questo periodo. Tralasciando il disastro causato dalla pandemia, nel giro d… - ilRomanistaweb : Spagna, i giocatori del #Valencia lasciano il campo per un insulto razzista L'episodio è accaduto durante la sfida… - bvstiadiSatana : Ormai ogni giorno succede un nuovo episodio razzista che va oltre alle solite microaggressioni che mica sono poche porca madonna -