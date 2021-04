Enrico Ianniello, chi è la moglie Gabriella Roca: età, foto, carriera, curiosità (Di giovedì 8 aprile 2021) “Sono innamorato della controfigura della mia partner in Un passo dal cielo”: ecco chi è Gabriella Roca, moglie dell’attore Enrico Ianniello. Gabriella Roca ed Enrico Ianniello si sono incontrati sul set di Un passo dal cielo. Roca è la controfigura di Gaia Bermani Amaral (che, tra le altre cose, interpreta l’interesse romantico del personaggio di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 8 aprile 2021) “Sono innamorato della controfigura della mia partner in Un passo dal cielo”: ecco chi èdell’attoreedsi sono incontrati sul set di Un passo dal cielo.è la controfigura di Gaia Bermani Amaral (che, tra le altre cose, interpreta l’interesse romantico del personaggio di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

_PuntoZip_ : Stasera in TV: Torna “Un passo dal cielo 6 – I guardiani” – Su Rai1, con Daniele Liotti ed Enrico Ianniello - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Torna “Un passo dal cielo 6 – I guardiani” – Su Rai1, con Daniele Liotti ed Enrico Ianniello - fsnews_it : Questa sera su @RaiUno la seconda puntata di @passodalcielo6 dove @IannielloEnrico veste i panni del commissario ??… - MusicStarStaff : CS_Torna “Un passo dal cielo 6 – I guardiani” Su Rai1, con Daniele Liotti ed Enrico Ianniello - casertaweb : Capua il Luogo della Lingua in live streaming con Enrico Ianniello: oltre 4mila visualizzazioni (guarda il video)… -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Ianniello Un passo dal cielo 6: le anticipazioni della seconda puntata ... la serie di Rai1 con Daniele Liotti , Enrico Ianniello e Serena Iansiti , che la scorsa settimana ha debuttato con ottimi ascolti oltre i cinque milioni di spettatori. Ecco cos'accadrà nel nuovo ...

Rai1, stasera torna 'Un passo dal cielo' Secondo appuntamento su Rai1, giovedì 8 aprile alle 21.25 con "Un passo dal cielo 6 " I guardiani". Daniele Liotti ed Enrico Ianniello, nella nuova caserma della Polizia a San Vito di Cadore, continuano a lottare contro la criminalità ma anche e soprattutto ad essere i custodi dell'ambiente che li circonda, tra i ...

Un passo dal cielo 6, cast: Enrico Ianniello si racconta FS News Un passo dal cielo 6, trama 15 aprile: Vincenzo e Francesco interrogano Dafne Francesco Neri e Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) inizieranno a fare delle indagini per venire a capo dello strano allontanamento della donna. I due amici sospetteranno che si tratta di un ...

Un Passo dal Cielo 6, la seconda puntata L’8 aprile 2021, su Raiuno, va in onda la seconda puntata di Un Passo dal Cielo 6, la fiction ambientata sulle Dolomiti bellunesi con Daniele Liotti nei panni del protagonista, Francesco Neri, ora in ...

... la serie di Rai1 con Daniele Liotti ,e Serena Iansiti , che la scorsa settimana ha debuttato con ottimi ascolti oltre i cinque milioni di spettatori. Ecco cos'accadrà nel nuovo ...Secondo appuntamento su Rai1, giovedì 8 aprile alle 21.25 con "Un passo dal cielo 6 " I guardiani". Daniele Liotti ed, nella nuova caserma della Polizia a San Vito di Cadore, continuano a lottare contro la criminalità ma anche e soprattutto ad essere i custodi dell'ambiente che li circonda, tra i ...Francesco Neri e Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) inizieranno a fare delle indagini per venire a capo dello strano allontanamento della donna. I due amici sospetteranno che si tratta di un ...L’8 aprile 2021, su Raiuno, va in onda la seconda puntata di Un Passo dal Cielo 6, la fiction ambientata sulle Dolomiti bellunesi con Daniele Liotti nei panni del protagonista, Francesco Neri, ora in ...