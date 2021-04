Ennesima strage negli Usa: campione di football americano stermina i vicini di casa (video) (Di giovedì 8 aprile 2021) Ennesima strage negli Usa, la terza in una settimana. L’uomo armato che ha ucciso tre adulti e due bambini, sterminando la famiglia di un medico di spicco a Rock Hill, è un ex giocatore di football americano. Si chiamava Phillip Adams e si è ucciso subito dopo la strage. I genitori del killer erano i vicini di casa della famiglia rimasta uccisa nella strage. Phillips si è ucciso con un’arma calibro 45. L’ufficio dello sceriffo della contea di York ha a lungo negato notizie sull’identità dell’assassino. Adams ha giocato da cornerback per più squadre tra cui i 49ers e gli Atlanta Falcons dopo aver recitato al South Carolina State. Ha anche subito diversi infortuni nella NFL, tra cui commozioni cerebrali e una frattura ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 aprile 2021)Usa, la terza in una settimana. L’uomo armato che ha ucciso tre adulti e due bambini,ndo la famiglia di un medico di spicco a Rock Hill, è un ex giocatore di. Si chiamava Phillip Adams e si è ucciso subito dopo la. I genitori del killer erano ididella famiglia rimasta uccisa nella. Phillips si è ucciso con un’arma calibro 45. L’ufficio dello sceriffo della contea di York ha a lungo negato notizie sull’identità dell’assassino. Adams ha giocato da cornerback per più squadre tra cui i 49ers e gli Atlanta Falcons dopo aver recitato al South Carolina State. Ha anche subito diversi infortuni nella NFL, tra cui commozioni cerebrali e una frattura ...

