Energia green | quanto se ne produce in Basilicata?

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 8 aprile 2021) L’verde o rinnovabile è quella ottenuta da fonti naturali e praticamente inesauribili come eolica, geotermica, idroelettrica, mareomotrice, solare, ecc. La produzione diverde è aumentata in tutta Europa, ma negli ultimi 10 anni in Italia ha subito un’impennata. In, ad esempio, c’è molta attenzione all’argomento, infatti l’assessore regionale Francesco Pietrantuono dichiara: “Guardiamo al futuro con un percorso innovativo di sviluppo delle fonti diche vede protagonisti i territori, gli enti di ricerca, il sistema produttivo”. È possibile scegliere un fornitore che usada fonti rinnovabili: il gestore garantisce al cliente che la stessa quantità diche consuma la sua abitazione sarà generata da fonti rinnovabili e sarà riversata nella ...