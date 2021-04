Emiliano ai medici di base: svuotate i frigoriferi e vaccinate tutti Il presidente della Regione Puglia e l'assessore regionale alla Salute incontrano oggi quelli delle altre tre province (Di giovedì 8 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco hanno incontrato oggi, in videoconferenza, i medici di medicina generale della Bat, di Lecce e di Brindisi nel corso di tre incontri distinti. Circa trecento i partecipanti. Domani sarà la volta dei MMG di Bari, Taranto e Foggia. Sono stati tutti e tre incontri molto positivi. “Grazie per tutto quello che avete fatto durante questo anno terribile – ha detto Emiliano rivolgendosi ai medici – senza di voi sarebbe stato durissima seguire i ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 8 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso d: IlMichelee l’Sanità Pier Luigi Lopalco hanno incontrato, in videoconferenza, idina generaleBat, di Lecce e di Brindisi nel corso di tre incontri distinti. Circa trecento i partecipanti. Domani sarà la volta dei MMG di Bari, Taranto e Fa. Sono statie tre incontri molto positivi. “Grazie per tutto quello che avete fatto durante questo anno terribile – ha dettorivolgendosi ai– senza di voi sarebbe stato durissima seguire i ...

