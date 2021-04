Effetto Letta per il Pd: nei sondaggi incalza la Lega. Segue Fratelli d'Italia (Di giovedì 8 aprile 2021) Buone notizie soprattutto per il Partito Democratico nel sondaggio sulle intenzioni di voto di oggi 8 aprile, realizzato da Alessandra Ghisleri di Euromedia Research. La Lega di Salvini rimane primo ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 aprile 2021) Buone notizie soprattutto per il Partito Democratico nelo sulle intenzioni di voto di oggi 8 aprile, realizzato da Alessandra Ghisleri di Euromedia Research. Ladi Salvini rimane primo ...

Ultime Notizie dalla rete : Effetto Letta Effetto Letta per il Pd: nei sondaggi incalza la Lega. Segue Fratelli d'Italia Segue il Pd di Letta che guadagna il 3.1% toccando il 19.4%: un vero e proprio cambio di passo dopo l'insediamento del nuovo Segretario. Terzo partito italiano Fratelli d'Italia della Meloni con il ...

Perché la sinistra tifa Meloni. La bussola di Ocone ... l'incontro cordiale di Meloni con Enrico Letta , il lavoro di sponda per sottrarre alla Lega la ...diviso sull'ingresso in maggioranza nel governo di Mario Draghi ? Realizzare una sorta di effetto ...

Effetto Letta sul Pd, Del Torto torna segretario

