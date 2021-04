Ecco i danni ambientali di una sola mascherina: al minuto ne consumiamo al mondo 3milioni (Di giovedì 8 aprile 2021) Il dispositivo di sicurezza più reclamato da ormai più di un anno: chirurgiche o Ffp che siano, le mascherine stanno avendo un ruolo importante e decisivo nel limitare la diffusione dei contagi con il ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 aprile 2021) Il dispositivo di sicurezza più reclamato da ormai più di un anno: chirurgiche o Ffp che siano, le mascherine stanno avendo un ruolo importante e decisivo nel limitare la diffusione dei contagi con il ...

Advertising

tribuna_treviso : Le temperature 'polari' hanno colto gli alberi in fiore. A rischio mele, ciliegie, more, ma anche le uve bianche pr… - cristina_lev : RT @MinervaMcGrani1: - andmar76 : RT @MinervaMcGrani1: - SKYFIRE_LEAKS : Ecco i nuovi danni del Riciclatore Raro: 75 Epico: 79 Leggendario: 86 Danno ambientale: 60 danni al secondo… - SKYFIRE_LEAKS : ?? Ecco i nuovi danni del fucile a pompa primordiale: Comune: 54 -> 45 Non comune: 57 -> 47 Raro: 60 -> 50 Epico:… -