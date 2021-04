Ecco chi c’è dietro il successo della Galleria degli Uffizi su Tik Tok

(Di giovedì 8 aprile 2021) Ladi Firenze è uno dei musei più seguiti al mondo su Tik Tok ed il segreto è nel team di professionisti Con oltre mezzo milione di like, ladi Firenze è un odei musei più seguiti al mondo su Tik Tok. Il profilo è stato aperto più di un anno fa e da allora l’arte è diventata divertente e virale.l’idea di portare glisu Tik Tok c’è Ilde Forgione, una giurista empolese di 36 anni, che insieme a un team di professionisti hanno cercato di unire l’arte all’innovazione e alla viralità digitale. Ilde Forgione è stata inserita tra i migliori social media manager del mondo negli account museali durante la pandemia in “The Art Newspaper”, la prestigiosa rivista. “Il direttore Eike Schmidt è sempre aperto ...

Advertising

repubblica : Estremisti di destra e ultrà, ecco chi soffia sul fuoco dell’Italia che non fattura - repubblica : Oggi su Rep: ?? Estremisti di destra e ultrà, ecco chi soffia sul fuoco dell’Italia che non fattura [di Fabio Tonacc… - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - myer87 : @izumikouheis @daisynamu @uplusidollive Si ho visto ma sono a due orari diversi a tre ore di distanza, comunque dal… - rossonero_ross1 : @yassassin1978 @TiElleKappa @pisto_gol L'Inter ha vinto sul piano della continuità dove la Juventus ha palesemente… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco chi

E ciò che rende la circostanza ancora più drammatica è che la gran parte diha perso il lavoro ...perché rinnoveremo, da un lato, la richiesta al Governo Draghi di prorogare la fine del blocco ......' Non puoi insegnare il sapore dell'acqua aha sempre bevuto coca cola ' - dice Bohdan , il nuovo corteggiatore di Samantha riferendosi al 'rivale' Alessio . In studio scatta la discussione....Layers of Fear VR vi farà entrare nella storia di un pittore maledetto che cerca di concludere la sua opera, in un'atmosfera gotica e confusa.Si chiama T-FORCE CARDEA A440, ed è l'SSD PCIe 4.0 dotato di specifiche competitive presentato dal produttore taiwanese TEAMGROUP.