Dwayne Johnson mostra le cosce muscolose da supereroe | si prepara a girare il cinecomic ' Black Adam'

Advertising

badtasteit : #BlackAdam: Dwayne Johnson è pronto all'inizio delle riprese questa settimana - Stay_Nerd : Black Adam: Dwayne “The Rock” Johnson annuncia l’inizio della produzione in settimana - 3cinematographe : #BlackAdam: Dwayne Johnson è gigantesco nelle nuove immagini - comingsoonit : Le cosce muscolosissime di #DwayneJohnson dimostrano che tutto è pronto per cominciare la lavorazione del cinecomic… - autenticgt : @updatedayane_ Dwayne Johnson DAYANEMELLO TE AMO -

Ultime Notizie dalla rete : Dwayne Johnson

L' universo DC è in continua espansione: in arrivo ad esempio c'è 'Black Adam' nuovo lungometraggio che vede la presenza dicome interprete del potente antieroe e avversario di Shazam . La produzione è partita e The Rock si sta preparando a modo suo e lo fa sapere ai fan con una foto social in cui mostra i ...pubblica una foto dalla palestra per annunciare che le riprese di Black Adam inizieranno questa settimana. Inoltre, James Cusati - Moyer entra nel ...L'universo DC è in continua espansione: in arrivo ad esempio c'è "Black Adam" nuovo lungometraggio che vede la presenza di Dwayne Johnson come interprete del potente antieroe e avversario di Shazam. L ...Ormai ci siamo: con un messaggio diffuso attraverso il suo account Instagram Dwayne “The Rock” Johnson ha annunciato l’inizio della produzione di Black Adam, attessissimo film DC che lo vedrà ...