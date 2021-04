Draghi | «Vaccinare prima tutti gli anziani |   con che coscienza la gente salta le file?  Sì alle riaperture | ma non ho una data»

(Di venerdì 9 aprile 2021) Il presidente del Consiglio: «Quanto più vacciniamo, tanto più possiamo pensare. A partire dscuole» «Abbiamo dosi per mettere in sicurezzagli over 75 entro aprile» «Il ministro Speranza? L’ho scelto io e ha la mia fiducia»

La data per le riaperture non c'è ancora. Ma, per la prima volta, dà un chiaro segnale che quel momento non è lontano. Il concetto, espresso ieri durante un incontro a cui ha risposto a tutte le ...'Bisognaprioritariamente quelli che hanno più di 80 anni, più di 75 anni e più di 70 fino ad ... Lo ha detto il presidente del Consiglio Marioin conferenza stampa insieme al presidente ...Numerosi i temi toccati da Draghi con i giornalisti - Foto © www.giornaledibrescia.it «Con che coscienza la gente salta la fila?». É duro, Mario Draghi. Perché, si stupisce, un 35enne non può pensare ...Mentre i sanitari no vax, ormai pentiti, finiscono nelle liste dei panchinari delle dosi, le Asl di Roma si stanno attrezzando per mettere in pratica le indicazioni dell’Ema e del Cts ...