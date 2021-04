Draghi “Non ho una data per le riaperture, dipende da contagi e vaccini” (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Io voglio vedere le prossime settimane come settimane di riaperture ma in sicurezza, a cominciare dalle scuole. Quanto più celermente procedono le vaccinazioni e tanto più si potrà tornare ad aprire. Non ho una data sulle riaperture perchè dipende dall'andamento dei contagi e dai vaccini”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso di una conferenza stampa.“Le dosi disponibili permettono di vaccinare tutti gli over 80 e molti 70enni. E' arrivato il momento di prendere decisioni, questo è legato alle riaperture, se riusciamo a far scendere il numero di morti è chiaro che riapriamo”, ha spiegato il premier, che sulle vaccinazioni ha sottolineato: “Ma con che coscienza uno salta la lista e si fa vaccinare? Questa è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Io voglio vedere le prossime settimane come settimane dima in sicurezza, a cominciare dalle scuole. Quanto più celermente procedono le vaccinazioni e tanto più si potrà tornare ad aprire. Non ho unasulleperchèdall'andamento deie dai”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel corso di una conferenza stampa.“Le dosi disponibili permettono di vaccinare tutti gli over 80 e molti 70enni. E' arrivato il momento di prendere decisioni, questo è legato alle, se riusciamo a far scendere il numero di morti è chiaro che riapriamo”, ha spiegato il premier, che sulle vaccinazioni ha sottolineato: “Ma con che coscienza uno salta la lista e si fa vaccinare? Questa è ...

