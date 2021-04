Draghi | la conferenza stampa | «Con che coscienza si salta la fila per i vaccini? Si alle riaperture | ma non ho date»

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il presidente del Consiglio: «Quanto piùamo, tanto più possiamo pensare. A partire dscuole» «Abbiamo dosi per mettere in sicurezza tutti gli over 75 entro aprile»

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi terrà oggi una conferenza stampa alle 18.

..."È stato un incontro molto importante e per niente scontato" ha commentato il presidente dell'Upi Michele de Pascale al termine dellaUnificata straordinaria. "Il Presidenteha ..."Siamo pronti ad accogliere tutti i turisti che abbiano un certificato vaccinale". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Mario, instampa. fil 08 - 04 - 21 19:00:45 (0647) 5 NNNNCosì il premier Mario Draghi, che in conferenza stampa ha rimarcato anche la necessità di accelerare sulla “riapertura di fiere ed eventi, su questo bisogna andare avanti svelti”.Roma, 8 apr. (Adnkronos) - Sui ritardi della campagna vaccinale "le responsabilità sono di tanti, da una campagna contrattuale un po' leggera. Per inciso, negli anni a venire ci saranno nuove gare per ...