Draghi contro Erdogan | «È un dittatore Von der Leyen è stata umiliata» – Il video

«Un dittatore». Così il premier Mario Draghi si è riferito al presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan per rispondere a una domanda sul cosiddetto Sofagate nel corso della conferenza stampa odierna. Parole che fanno rumore se si considera che l'Italia è, sulla carta, alleato della Turchia, membro della Nato. «Non condivido assolutamente il comportamento di Erdogan nei confronti di von der Leyen, credo non sia stato appropriato – ha commentato Draghi, riferendosi alla scelta di Ankara di lasciare la presidente della Commissione senza una poltrona durante il vertice di due giorni fa -. Mi è dispiaciuto moltissimo per l'umiliazione che Von der Leyen ha dovuto subire. La considerazione da fare è che con questi dittatori, di cui però si ha bisogno per collaborare, o ...

