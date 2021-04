Draghi | confermo obiettivo 500mila vaccinazioni al giorno

(Di giovedì 8 aprile 2021) Marioconferma l'di arrivare a 500 milaalper fine aprile. Il premier lo ha detto in conferenza stampa: "Sapevo che me lo avreste chiesto e prima di venire ho ...

Marioconferma l'obiettivo di arrivare a 500 mila vaccinazioni al giorno per fine aprile. Il premier lo ha detto in conferenza stampa: "Sapevo che me lo avreste chiesto e prima di venire ho ...... Conte o: le persone in difficoltà e i problemi da risolvere ci sono sempre, i bisogni delle ... "Lo dissi citando Umberto Eco eche purtroppo è un mondo dove ci sono molti violenti e ...Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “Sì, Figliuolo conferma. L’ho chiamato e mi ha confermato l’obiettivo” delle 500mila vaccinazioni al giorno entro la fine del mese corrente. Lo dice, rispondendo alla domand ...L'obiettivo delle 500mila vaccinazioni al giorno sarà rispettato. «Sì, lo confermo», ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi. «È venuto il momento di prendere decisioni» sulle fasce di età ...