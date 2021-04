Draghi: “Con che coscienza la gente salta la lista? Basta vaccinare gli under 60” (Di giovedì 8 aprile 2021) Il capo del governo annuncia: «Ci sarà una direttiva Figliuolo e poi vedremo come inserire con i ministri il parametro delle vaccinazioni delle categorie a rischio tra i parametri che si usano per autorizzare le riaperture» Leggi su lastampa (Di giovedì 8 aprile 2021) Il capo del governo annuncia: «Ci sarà una direttiva Figliuolo e poi vedremo come inserire con i ministri il parametro delle vaccinazioni delle categorie a rischio tra i parametri che si usano per autorizzare le riaperture»

Advertising

robertosaviano : Scrivo al Presidente #Draghi dalle colonne del @corriere: la Guardia costiera libica non ha mai salvato nessuno, se… - borghi_claudio : Con #Draghi si può essere d'accordo o no, ad esempio continua GRAVEMENTE a mancare il coinvolgimento Parlamentare,… - fattoquotidiano : #Vaccini: Draghi se la prende con i 'giovani' che saltano la fila. Ma non c'era il piano Figliuolo? Sul Fatto di do… - FRANCESCOLARDIN : Draghi: “Entro aprile vaccinare tutti gli over 80. I giovani? Dovrebbero rinunciare anche se ne hanno diritto. Le R… - Paolo_Tamagnini : A regola il primo ministro #Draghi con il leader turco #Erdogan c’è andato giù piano ??... -