Draghi bacchetta i furbetti del vaccino: "Con che coscienza si saltano le liste?", ed 'apre alle riaperture' (Di giovedì 8 aprile 2021) Definitivamente tramontata la tornata del premier 'piacione', finalizzato al pubblico gradimento attraverso una continua esposizione mediatica, salvo poi fare politicamente 'il pesce in barile', finalmente alla guida del Paese è sopraggiunto un pratico economista, rigoroso ed inflessibile. Dopo aver attentamente 'sondato' i 'politicucci' che puntualmente inguaiano il Paese, trascinandolo in fangoso vortice – spesso accompagnato da intrallazzi, corruzione, nepotismo e quanto di peggio – ora Draghi inizia 'farsi sentire' alzando la voce. E la cosa bella è rappresentata del fatto che il capo del governo abbia impiegato la propria grinta a favore di una causa prettamente sociale: "Con che coscienza la gente salta la lista del vaccino contro il Covid, sapendo che lascia esposto a rischio concreto di morte persone over 75 o persone ...

