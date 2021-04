Draghi alle Regioni | “Smettetela di vaccinare chi ha meno di 60 anni”

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 8 aprile 2021)in conferenza stampa sulle vaccinazioni in tre punti chiave: 1) C’è la disponibilità dei vaccini; 2)prioritariamente anziani e fragili; 3) Bastagli under 60. Pochi concetti, ma chiari. Che, però, danno l’idea di come effettivamente qualcosa sia andato storto nelle modalità di vaccinazione delle persone. Perché ci sono ancora over 80 non vaccinati, perché gli over 75 e 70 sono tantissimi. E invece è pieno di “ragazzi” (li chiama così lui) di 35che perché psicologi (ad esempio) hanno già ricevuto la loro dose. “La prima cosa da capire è seguire le linee guida espresse dal ministro Speranza, ma anche dal Cts in tutte le occasioni di incontro. La raccomandazione è usare AstraZeneca per coloro che hanno più di 60. Quello che deve attirare più l’attenzione è il rischio ...