Donne target delle campagne Aifa perché «punti di riferimento in famiglia per acquisto e somministrazione dei farmaci» (Di giovedì 8 aprile 2021) Aifa, l’Agenzia Italiana del Farmaco si occupa – tra le altre cose – di “richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulle tematiche che ruotano intorno al farmaco e al suo consumo, ritenute di maggior impatto sociale e per le quali la diffusione di una corretta informazione costituisce uno dei fattori essenziali per la promozione di una nuova cultura del farmaco presso cittadini e operatori di settore” tramite una serie di campagne di comunicazione. Nella sezione del sito dedicata alle campagne di comunicazione dell’Aifa se ne trovano una serie incentrate sul corretto uso dei farmaci. Fin qui tutto ok, se non fosse che – entrando in ognuna di quelle presenti – ne abbiamo individuate ben tre che affermano di avere le Donne come target poiché caregiver della ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 8 aprile 2021), l’Agenzia Italiana del Farmaco si occupa – tra le altre cose – di “richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulle tematiche che ruotano intorno al farmaco e al suo consumo, ritenute di maggior impatto sociale e per le quali la diffusione di una corretta informazione costituisce uno dei fattori essenziali per la promozione di una nuova cultura del farmaco presso cittadini e operatori di settore” tramite una serie didi comunicazione. Nella sezione del sito dedicata alledi comunicazione dell’se ne trovano una serie incentrate sul corretto uso dei. Fin qui tutto ok, se non fosse che – entrando in ognuna di quelle presenti – ne abbiamo individuate ben tre che affermano di avere lecomepoiché caregiver della ...

