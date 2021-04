Domani i nuovi colori: sette Regioni puntano alla zona arancione. Possono restare in rosso solo Campania e Valle d’Aosta (Di giovedì 8 aprile 2021) È atteso per Domani, venerdì 9 aprile, il nuovo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità sull’evoluzione della pandemia di Coronavirus che ridefinirà le fasce di rischio per le diverse Regioni italiane, e di conseguenza i relativi colori. Fino alla fine del mese di aprile, il governo Draghi ha comunque sospeso la possibilità di passare in zona gialla con il Decreto legge del 13 marzo scorso, pertanto le Regioni potranno oscillare solo tra la fascia arancione e quella rossa. Stando ai dati attuali, a partire da martedì 13 aprile, su nove Regioni attualmente rosse, sette potrebbero passare in fascia arancione. Si tratta del Piemonte, della Lombardia, dell’Emilia-Romagna, della ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 aprile 2021) È atteso per, venerdì 9 aprile, il nuovo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità sull’evoluzione della pandemia di Coronavirus che ridefinirà le fasce di rischio per le diverseitaliane, e di conseguenza i relativi. Finofine del mese di aprile, il governo Draghi ha comunque sospeso la possibilità di passare ingicon il Decreto legge del 13 marzo scorso, pertanto lepotranno oscillaretra la fasciae quella rossa. Stando ai dati attuali, a partire da martedì 13 aprile, su noveattualmente rosse,potrebbero passare in fascia. Si tratta del Piemonte, della Lombardia, dell’Emilia-Romagna, della ...

