Domanda ATA terza fascia, per ogni provincia il punteggio dell’ultimo nominato per supplenza [ELABORAZIONE UIL Scuola] (Di giovedì 8 aprile 2021) Graduatorie ATA terza fascia valide per gli anni scolastici 2021/23: il sindacato UIL Scuola propone una ELABORAZIONE sui punteggi minimi per provincia. Naturalmente si tratta di una ELABORAZIONE e riguarda i profili Assistente Amministrativo, Collaboratore scolastico e Assistente tecnico, ciascuno poi farà le proprie considerazioni sia di carattere professionale che personale. L'articolo Domanda ATA terza fascia, per ogni provincia il punteggio dell’ultimo nominato per supplenza ELABORAZIONE UIL Scuola . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 aprile 2021) Graduatorie ATAvalide per gli anni scolastici 2021/23: il sindacato UILpropone unasui punteggi minimi per. Naturalmente si tratta di unae riguarda i profili Assistente Amministrativo, Collaboratore scolastico e Assistente tecnico, ciascuno poi farà le proprie considerazioni sia di carattere professionale che personale. L'articoloATA, perilperUIL

Advertising

orizzontescuola : Domanda ATA terza fascia, per ogni provincia il punteggio dell’ultimo nominato per supplenza [ELABORAZIONE UIL Scuo… - orizzontescuola : Graduatorie ATA terza fascia, tutte le guide utilie le FaQ per compilare la domanda - orizzontescuola : Domanda ATA terza fascia: cosa serve, cosa fare entro il 22 aprile. Tutto sulla compilazione [GUIDA e Tutorial] - Ciribini : Domanda di riserva: potremo vaccinare anche bambini e adolescenti, in futuro? Quale è il grado di immunizzazione de… - orizzontescuola : Graduatorie terza fascia ATA: entro il 22 aprile è possibile aggiornare e inserirsi in nuovi profili nella stessa d… -