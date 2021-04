Advertising

Novella_2000 : Dmitry Borisov, conduttore della trasmissione russa, si scusa con Piera Maggio (VIDEO) - SaCe86 : Dmitry Borisov, il conduttore russo si scusa con Piera Maggio e gli italiani: “Vi spiego cosa è successo” - LadyNews_ : Caso #DenisePipitone: #DmitryBorisov chiede scusa a #PieraMaggio e agli italiani - Antonio98854326 : Non hai aspettato inutilmente ora sei sicuro di avere tra le braccia un prodotto D.O.C.G denominazione di origine c… - Ileniasa25 : RT @BITCHYFit: Dmitry Borisov, il conduttore russo si scusa con Piera Maggio e gli italiani: “Vi spiego cosa è successo” -

Ultime Notizie dalla rete : Dmitry Borisov

UrbanPost

... inaspettatamente tramite un post su Instagram, nel suo profilo social, il conduttore, si scusa con Piera Maggio, così: Il conduttore russo, ha cosi ammesso di aver temporeggiato nel ...' Comprendiamo la preoccupazione di tutti gli italiani, voglio scusarmi con i genitori di Denise Pipitone per aver dovuto aspettare ', ha aggiuntospiegando come sono andati i fatti ...Dopo il trambusto mediatico Dmitry Borisov, conduttore del programma russo, fa le scuse a Piera Maggio e svela cosa è accaduto.Per tutto questo tempo il nostro team ha viaggiato in diverse città raccogliendo informazioni”, ha dichiarato Dmitry Borisov, il conduttore dell’ormai nota trasmissione, in un video pubblicato sul suo ...