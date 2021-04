Distretti made in Italy per lanciare le rinnovabili. Lettera a Draghi

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 8 aprile 2021) Creare una rete diindustriali per le fontiin grado di attivare filiere di produzione italiane utilizzando le competenze delle università, dei centri di ricerca e dei laboratori presenti sul territorio. Quadruplicare il fotovoltaico e più che raddoppiare l’eolico entro il 2030 per rispettare gli obiettivi europei. Puntare sull’idrogeno verde come sistema di accumulo di lungo periodo per stabilizzare il sistema elettrico e come possibile motore per il trasporto pesante su grandi distanze. Rafforzare le smart grid per aumentare l’efficienza energetica e ampliare la gamma dei servizi offerti. Sono alcune delle proposte avanzate, in unaal presidente del Consiglio Mario, da quattro esperti del settore – tre docenti universitari e il direttore scientifico del Kyoto Club - che già 40 ...