Dieci anni di de Magistris: “Lascio Napoli e i napoletani cambiati dentro” (VIDEO) (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Napoli – Può piacere oppure no, si può essere d’accordo col suo pensiero oppure esserne quanto più lontano è possibile, ma una cosa è certa, Luigi de Magistris non si sottrae mai alle domande, non cerca scappatoie, può ammorbidire concetti ma mai rappresentare l’esatto opposto di ciò che è nella sua mente. Una chiacchierata di Dieci minuti col sindaco uscente di Napoli per capire cosa è stato della sua avventura e cosa sarà della prossima sfida. Fare il punto delle opere attuale, le spine nel fianco, ma esporre anche con orgoglio cosa era il capoluogo partenopeo prima del suo arrivo e cosa sarà dopo. Sa di essere amato ma sa anche di essere un problema e se n’è accorto parlando della probabile legge che dovrebbe aiutare i comuni in difficoltà a ripianare i debiti. Si è sentito dire che non ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Può piacere oppure no, si può essere d’accordo col suo pensiero oppure esserne quanto più lontano è possibile, ma una cosa è certa, Luigi denon si sottrae mai alle domande, non cerca scappatoie, può ammorbidire concetti ma mai rappresentare l’esatto opposto di ciò che è nella sua mente. Una chiacchierata diminuti col sindaco uscente diper capire cosa è stato della sua avventura e cosa sarà della prossima sfida. Fare il punto delle opere attuale, le spine nel fianco, ma esporre anche con orgoglio cosa era il capoluogo partenopeo prima del suo arrivo e cosa sarà dopo. Sa di essere amato ma sa anche di essere un problema e se n’è accorto parlando della probabile legge che dovrebbe aiutare i comuni in difficoltà a ripianare i debiti. Si è sentito dire che non ...

Advertising

fattoquotidiano : 10 ANNI FA MONTECITORIO UMILIATO Di tutti i modi per sfuggire ai propri processi, quello che Silvio Berlusconi mise… - fattoquotidiano : PM, RUBY E MUBARAK: 10 ANNI FA MONTECITORIO UMILIATO PER SALVARE B. - Di tutti i modi per sfuggire ai propri proces… - giorgio_gori : Accusato di aver truccato alcune partite, dieci anni fa Beppe Signori fu “radiato” dal mondo del calcio. Oggi è sta… - nmjoonth : Raga sto male ma io quest’anno compio 20 anni.. CIOÈ IO TRA DIECI ANNI NE HO TRENTA MA IN CHE SENSO - walter63631215 : RT @Tg3web: Inizia a Firenze il nuovo processo d'appello per la morte di Martina Rossi, la giovane precipitata da un balcone dieci anni fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Dieci anni Vino: Ismea, settore colpito da pandemia ma resiliente, in Italia +3% produzione in 2020 Inoltre, negli ultimi dieci anni la produzione media si è attestata ben al di sotto dei 50 milioni di ettolitri, in netta flessione rispetto al decennio precedente. Sebbene i prodotti Dop e Igp ...

Inter, scudetto a portata di mano: nessuno ha mai rimontato 11 punti L'Inter è scappata via, in maniera fragorosa, impattante, quasi ineluttabile: dieci vittorie ... nessuno infatti ci è mai riuscito nella Serie A a 20 squadre negli ultimi diciassette anni. Le maggiori ...

Dieci anni di paure e speranze dei libici Internazionale Inter, scudetto a portata di mano: nessuno ha mai rimontato 11 punti Il successo con il Sassuolo consegna 11 punti di vantaggio dopo 29 giornate all’Inter: nessuno in Serie A dal 2005 ha mai perso lo Scudetto con un margine di questo tipo ...

"Set List" festeggia Paolo Fresu “Set List”, il programma musicale di Ugo Coccia, in onda su Rai RadioLive venerdì 9 aprile alle 11, festeggia i 60 anni di Paolo Fresu, con il cofanetto “P6OLO FR3SU”, uscito il 10 febbraio scorso. Il ...

Inoltre, negli ultimila produzione media si è attestata ben al di sotto dei 50 milioni di ettolitri, in netta flessione rispetto al decennio precedente. Sebbene i prodotti Dop e Igp ...L'Inter è scappata via, in maniera fragorosa, impattante, quasi ineluttabile:vittorie ... nessuno infatti ci è mai riuscito nella Serie A a 20 squadre negli ultimi diciassette. Le maggiori ...Il successo con il Sassuolo consegna 11 punti di vantaggio dopo 29 giornate all’Inter: nessuno in Serie A dal 2005 ha mai perso lo Scudetto con un margine di questo tipo ...“Set List”, il programma musicale di Ugo Coccia, in onda su Rai RadioLive venerdì 9 aprile alle 11, festeggia i 60 anni di Paolo Fresu, con il cofanetto “P6OLO FR3SU”, uscito il 10 febbraio scorso. Il ...