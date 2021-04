Denise Pipitone, il tremendo rimorso della guardia giurata: “L’avevo vista” (Di giovedì 8 aprile 2021) . A raccontare cosa accadde quel giorno, di quasi 17 anni fa, in cui l’uomo avvistò una bimba simile alla piccola scomparsa, è stato lo stesso Felice Grieco, nel corso di una intervista. Il 18 ottobre del 2004, Grieco riconobbe una bambina somigliante alla piccola Denise, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 8 aprile 2021) . A raccontare cosa accadde quel giorno, di quasi 17 anni fa, in cui l’uomo avvistò una bimba simile alla piccola scomparsa, è stato lo stesso Felice Grieco, nel corso di una inter. Il 18 ottobre del 2004, Grieco riconobbe una bambina somigliante alla piccola, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

trash_italiano : Purtroppo ora si ha la conferma: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. - stanzaselvaggia : Ho pensato alla mamma di Denise Pipitone e mi è venuto in mente Changeling, il film in cui il sistema deve per forz… - fanpage : Non è Denise Pipitone. L'annuncio ufficiale dell'avvocato di Piera Maggio. - iosononicolino : Mi convinco del fatto che non ci libereremo mai di persone di Merda quando vedo battute e meme su Denise Pipitone. - amerigormea : RT @fanpage: “Purtroppo sono 17 anni che io vivo con il rimorso di non aver agito d’impulso' -