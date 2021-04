Denise Pipitone, i genitori dopo l’esito del caso Olesya: “Ci abbiamo sperato. Denise è figlia di tutta Italia” (Di giovedì 8 aprile 2021) Olesya Rostova non è Denise Pipitone. Quello che per molti, avvocato della famiglia compreso, è stato un vero e proprio circo mediatico è arrivato al termine. Dalla Russia è arrivata infatti conferma che il gruppo sanguigno della giovane che sta cercando i genitori non corrisponde a quello della bimba di 4 anni sparita da Mazara del Vallo nel 2004. dopo la rivelazione, sono arrivate le ultime dichiarazioni dei genitori di Denise sulla faccenda. Denise Pipitone, parlano Piera Maggio e Piero Pulizzi La speranza è durato lo spazio di qualche giorno: era flebile, ma le coincidenze nella storia di Olesya Rostova hanno acceso una debole luce sul caso ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 8 aprile 2021)Rostova non è. Quello che per molti, avvocato della famiglia compreso, è stato un vero e proprio circo mediatico è arrivato al termine. Dalla Russia è arrivata infatti conferma che il gruppo sanguigno della giovane che sta cercando inon corrisponde a quello della bimba di 4 anni sparita da Mazara del Vallo nel 2004.la rivelazione, sono arrivate le ultime dichiarazioni deidisulla faccenda., parlano Piera Maggio e Piero Pulizzi La speranza è durato lo spazio di qualche giorno: era flebile, ma le coincidenze nella storia diRostova hanno acceso una debole luce sul...

