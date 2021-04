(Di giovedì 8 aprile 2021) "Purtroppo sono 17che iocon ildi non aver agito d'impulso, anche se sarei andato nell'errore. Quel giorno non me la sentii. In questi giorni sul web sono stato attaccato da molte ...

Advertising

ilSicilia : #Cronaca #DenisePipitone Denise Pipitone, guardia giurata: “Vivo da 17 anni nel rimorso” - GDS_it : #DenisePipitone e l'avvistamento della guardia giurata: 'Era lei, da 17 anni vivo con il rimorso'… - siciliafeed : Denise: Guardia giurata, vivo da 17 anni nel rimorso - itsmesofiiiii : @vivalacamomilla no da quel che mi risulta non è stato mai confermato.. ufficialmente, intendo. perché la madre inv… - Jeyartist80 : RT @chilhavistorai3: Denise Pipitone: Mai rintracciata la bambina segnalata a #Milano da una guardia giurata a #chilhavisto. “Aveva un acce… -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Guardia

ilmessaggero.it

... in una intervista ad Iceberg in onda questa sera su Telelombardia, Felice Grieco , la... assomigliava molto aPipitone', ha detto Grieco. La piccola scomparve il 1ø settembre ...Lo ha affermato, in una intervista ad Iceberg in onda questa sera su Telelombardia, Felice Grieco, lagiurata che il 18 ottobre 2004 vide "una bambina somigliante aPipitone in ..."Purtroppo sono 17 anni che io vivo con il rimorso di non aver agito d'impulso, anche se sarei andato nell'errore. Quel giorno non me la sentii. In questi giorni sul web sono stato attaccato da molte ...Non potevo fare niente". Lo ha affermato, in una intervista ad Iceberg in onda questa sera su Telelombardia, Felice Grieco, la guardia giurata che il 18 ottobre 2004 vide "una bambina somigliante a ...