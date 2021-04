Ddl Zan, Fedez fa il maestrino e Pillon lo prende in giro: “Meno male che lo spieghi tu” (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr – Fedez è sempre più calato nel ruolo di sponsor mediatico del Ddl Zan. Ospita il senatore ideaore del disegno di legge contro l'”omofobia” (ma che in realtà contiene anche tutt’altre regolamentazioni) e battibecca con Simone Pillon, senatore leghista “bestia nera” del mondo Lgbt per la sua strenua battaglia contro una legge liberticida. Ddl Zan, Fedez ci “spiega” Il Ddl Zan, o per meglio dire la sua discussione, è stata ieri oggetto di un nuovo rinvio in Parlamento. A questa “tragica” notizia, Fedez aveva annunciato ieri grazie alla “potenza di fuoco” dei suoi canali social che avrebbe spiegato “cosa è successo”. Per Fedez, la vicenda è “tragicomica”. A noi pare tragicomico questo attaccamento al Ddl Zan … il rapper per caso si interroga su quanti – e quali – disegni di legge siano ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr –è sempre più calato nel ruolo di sponsor mediatico del Ddl Zan. Ospita il senatore ideaore del disegno di legge contro l'”omofobia” (ma che in realtà contiene anche tutt’altre regolamentazioni) e battibecca con Simone, senatore leghista “bestia nera” del mondo Lgbt per la sua strenua battaglia contro una legge liberticida. Ddl Zan,ci “spiega” Il Ddl Zan, o per meglio dire la sua discussione, è stata ieri oggetto di un nuovo rinvio in Parlamento. A questa “tragica” notizia,aveva annunciato ieri grazie alla “potenza di fuoco” dei suoi canali social che avrebbe spiegato “cosa è successo”. Per, la vicenda è “tragicomica”. A noi pare tragicomico questo attaccamento al Ddl Zan … il rapper per caso si interroga su quanti – e quali – disegni di legge siano ...

