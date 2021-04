Ddl Zan contro l’omofobia, slitta ancora la discussione della legge in Senato. Ostellari (Lega): “C’è un problema tecnico da risolvere” (Di giovedì 8 aprile 2021) Omotransfobia, slitta di nuovo la calendarizzazione del ddl Zan La legge contro l’omotransfobia subisce l’ennesimo rinvio. La possibile introduzione del provvedimento che punisce chi commette atti di discriminazione fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere o sulla disabilità sta facendo molto discutere. Dopo l’approvazione alla Camera avvenuta nel novembre 2020, il “ddl Zan” dal cognome del relatore Alessandro Zan, deputato del Pd, è tornato al centro del dibattito politico. Il disegno di legge sostenuto da Pd-M5s-Leu-Iv, infatti, si è bloccato in Senato dopo che la Lega, e le altre forze del centrodestra Forza Italia e Fratelli d’Italia, hanno definito il provvedimento non prioritario, impedendo così l’avvio della ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 aprile 2021) Omotransfobia,di nuovo la calendarizzazione del ddl Zan Lal’omotransfobia subisce l’ennesimo rinvio. La possibile introduzione del provvedimento che punisce chi commette atti di discriminazione fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere o sulla disabilità sta facendo molto discutere. Dopo l’approvazione alla Camera avvenuta nel novembre 2020, il “ddl Zan” dal cognome del relatore Alessandro Zan, deputato del Pd, è tornato al centro del dibattito politico. Il disegno disostenuto da Pd-M5s-Leu-Iv, infatti, si è bloccato indopo che la, e le altre forze del centrodestra Forza Italia e Fratelli d’Italia, hanno definito il provvedimento non prioritario, impedendo così l’avvio...

lauraboldrini : A @fanpage ho detto perché dobbiamo approvare subito la legge #Zan. I diritti delle persone non possono più aspetta… - vladiluxuria : Si deve affrontare la crisi economica per la pandemia e si può calenderizzare il ddl Zan contro l’#omotransfobia :… - VittorioSgarbi : Ddl Zan sulla “transomofobia”: disinformazione e ignoranza. Facciamo chiarezza. - Ghrew_25 : RT @Iperbole_: Salvini: 'Contro ddl Zan per continuare a dire liberamente che ai bambini servono mamma e papà'. Intanto la Legge non lo im… - teaegerry : RT @isentinelli: Anche tu puoi chiedere che il ddl Zan contro omolesbobitransfobia, misoginia e abilismo sia votato e approvato al più pres… -