Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 aprile 2021) Roma – “L’obiettivo della conferenza stampa di oggi e’ quello di dare il benvenuto aine nella campagna elettorale per la mia candidatura a sindaco.” “e’ una persona con un’in particolare sullee abbiamo gia’ fatto insieme parte del lavoro Municipio per Municipio poi confluito nelle singole presentazioni online.” “Per noi lesono Roma, non avremo un approccio paternalistico ma pragmatico, individuando problemi e proponendo soluzioni”. Lo ha detto il leader die candidato sindaco di Roma, Carlo, in occasione della conferenza stampa convocata per presentare l’ingresso dinella squadra romana ...