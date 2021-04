Daniela Martani accusa la produzione de L’Isola dei Famosi di averla incalzata al ritiro

Leggi su biccy

(Di venerdì 9 aprile 2021), terminata l’esperienza in Honduras come naufraga dedei, ha fatto il suo rientro in Italia dove è tornata a fare quello che le è sempre riuscito alla grande: polemizzare su Twitter. Questa volta l’ex pasionaria di Alitalia si è lamentata delle due settimane di isolamento che devono fare gli italiani di ritorno da un viaggio all’estero: “14 giorni di quarantena nonostante tampone molecolare negativo, non bastavano 5 giorni?“, aggiungendo poi, “Ti impediscono di lavorare, ma mica risarciscono per questo“.ha poi retwittato un tweet scritto da una fan: “Perché mi avete eliminato?” e quando le è stato fatto notare: “cosa retwitti che te ne sei scappata te“, l’ex ...