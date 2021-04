Damiano Carretto aderisce al Movimento 4 ottobre. Nuovo gruppo in Consiglio comunale

(Di giovedì 8 aprile 2021), ex5 Stelle, che nei mesi scorsi aveva lasciato la maggioranza in Sala Rossa per passare alMisto ha aderito al(M4O), ilcreato dai fuoriusciti pentastellati in Regione Piemonte Francesca Frediani e Giorgio Bertola e che ora approda anche in Comune.ha infatti scritto al presidente delFrancesco Sicari per annunciare la sua adesione al. “Il progetto M4O porta avanti quei valori che mi rappresentano: la tutela dell’ambiente e del territorio senza compromessi (e non il “green washing” che va tanto di moda ora), la mobilità sostenibile, l’attenzione per lavoro e la salute, lo ...

In Comune nasce il gruppo Movimento 4 ottobre. A dare vita al M4O è l'ex pentastellato, già uscito dal Movimento di Grillo nei mesi scorsi. Carretta con una lettera al presidente del Consiglio Comunale annuncia l'adesione alla nuova forza politica che in Regione ...Dopo i consiglieri regionali Giorgio Bertola e Francesca Frediani , è il consigliere comunale di Torinoad aver aderito al Movimento 4 Ottobre dopo aver lasciato il M5S . ' Questo progetto - spiega - porta avanti i valori che mi rappresentano: la tutela dell'ambiente e del territorio ...Direttore responsabile di Nuova Società dal 2020. Damiano Carretto, ex Movimento 5 Stelle, che nei mesi scorsi aveva lasciato la maggioranza in Sala Rossa per passare al Gruppo Misto ha aderito al ...Il consigliere comunale Damiano Carretto, ex M5s che negli scorsi mesi aveva lasciato la maggioranza per il Gruppo Misto, ha aderito al Movimento 4 Ottobre, fondato dai fuoriusciti dei 5 Stelle in Reg ...