D’Amato | nessuna defezione in somministrazione vaccino AstraZeneca

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 aprile 2021) Roma – “Noi ci atteniamo alle indicazioni che arrivano a livello nazionale. Al momento c’e’ una raccomandazione a somministraresopra i 60 anni, non c’e’ un divieto per chi ne ha di meno, per cui se a me venisse offerta la possibilita’ di ricevere la dose di, la farei volentieri”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio, intervenendo a SkyTg24 collegato dalla Nuvola dell’Eur, dove ha effettuato un sopralluogo. Nell’hub vaccinale si somministra soltanto. “Al momento abbiamo regolarita’ nelle somministrazioni, tutto procede senza defezioni- ha spiegato ancora- C’e’ ovviamente chi fa qualche domanda in piu’, c’e’ un nuovo consenso informato da firmare, ma le operazioni procedono regolarmente”.