Dal passato di Barbara D'Urso rispunta questa foto. "Ma come è possibile?", il dettaglio che scatena il sospetto | Guarda (Di giovedì 8 aprile 2021) Barbara D'Urso ha tirato fuori una foto dall'album dei ricordi. La conduttrice di Pomeriggio 5 e di Live Non è la d'Urso, ha pubblicato infatti sul suo profilo Instagram una immagine del passato per condividerla con i suoi fan e follower. La d'Urso si vede immortalata in un tenero scatto con il suo primogenito e incinta del suo secondo figlio Emanuele. La conduttrice indossa un costume intero premaman, che mostra le sue dolci forme. La conduttrice, con una mano, tiene il primo figlio Giammauro e con l'altra un piccolo salvagente per il bambino che è ancora troppo piccolo per nuotare. Una immagine questa che ha scatenato i commenti e i cuoricini dei suoi follower. "Sei bellissima, stupende queste foto amarcord", si legge. E ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021)D'ha tirato fuori unadall'album dei ricordi. La conduttrice di Pomeriggio 5 e di Live Non è la d', ha pubblicato infatti sul suo profilo Instagram una immagine delper condividerla con i suoi fan e follower. La d'si vede immortalata in un tenero scatto con il suo primogenito e incinta del suo secondo figlio Emanuele. La conduttrice indossa un costume intero premaman, che mostra le sue dolci forme. La conduttrice, con una mano, tiene il primo figlio Giammauro e con l'altra un piccolo salvagente per il bambino che è ancora troppo piccolo per nuotare. Una immagineche hato i commenti e i cuoricini dei suoi follower. "Sei bellissima, stupende questeamarcord", si legge. E ...

