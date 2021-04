Da Verona a Belgrado per il vaccino | «Prenotazione online Chiamato dopo soli 4 giorni» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di giovedì 8 aprile 2021) La Serbia, ormai da alcuni, ha aperto le porte del Paese a tutti coloro che vogliono vaccinarsi contro il Covid. La Mecca dei vaccini. Una buona notizia per gli italiani, considerata la vicinanza del nostro Paese alla Serbia, e alla luce di una campagna vaccinale che nel nostro Paese continua ad andare a rilento e che, allo stato attuale, non è riuscita a mettere in sicurezza nemmeno tutti gli over 80. Per questo motivo Gian Battista Turatta, 53 anni, imprenditore italiano, ha pensato bene di compilare il modulo, messo a disposizione dalle autorità sanitarie serbe, e di attendere il suo turno. Dal momento in cui ha fatto richiesta, sono passati appena 4. Non credeva ai suoi occhi: «Ho riempito, con grande semplicità, questo moduloe,appena 4, ...