Da Cesvi 1 4 milioni di dispositivi di protezione individuale per il Papa Giovanni

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 8 aprile 2021) Sono stati consegnati mercoledì 7 aprile oltre 1.4didiall’OspedaleXXIII per far fronte all’emergenza coronavirus ancora in corso e che sta nuovamente mettendo a dura prova il Paese. Fondazioneè intervenuta a Bergamo, sin dall’inizio dell’emergenza – in collaborazione con partner istituzionali, realtà locali e grandi aziende – per contrastare le problematiche e gli effetti della pandemia dal punto di vista sanitario, sociale ed economico. Grazie alle competenze maturate in 35 anni di interventi nella gestione di crisi ed emergenze, all’estero e in Italia, è scesa in campo con diversi progetti in sostegno del sistema sanitario, delle categorie più fragili e delle micro e piccole imprese di Bergamo. In ...