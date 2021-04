Curling, Mondiali 2021: l’Italia batte la Norvegia ma crolla con la Scozia. Olimpiadi sempre più lontane (Di giovedì 8 aprile 2021) Giornata agrodolce per l’Italia che ha ottenuto una vittoria, contro la Norvegia, e una sconfitta, contro la Scozia, ai Mondiali di Curling in corso di svolgimento a Calgary. Purtroppo si complica terribilmente il percorso che porta alle Olimpiadi di Pechino 2022. Gli azzurri vedono allontanarsi sempre di più il sesto posto che varrebbe la qualificazione a cinque cerchi. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella devono vincere le prossime due sfide e sperare in qualche favorevole combinazione, anche se a questo punto servirebbe un miracolo sportivo. Gli azzurri hanno letteralmente dominato la sfida contro la Norvegia. Dopo un avvio equilibrato nel terzo end l’Italia trova i due punti che consentono di allungare ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021) Giornata agrodolce perche ha ottenuto una vittoria, contro la, e una sconfitta, contro la, aidiin corso di svolgimento a Calgary. Purtroppo si complica terribilmente il percorso che porta alledi Pechino 2022. Gli azzurri vedono allontanarsidi più il sesto posto che varrebbe la qualificazione a cinque cerchi. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella devono vincere le prossime due sfide e sperare in qualche favorevole combinazione, anche se a questo punto servirebbe un miracolo sportivo. Gli azzurri hanno letteralmente dominato la sfida contro la. Dopo un avvio equilibrato nel terzo endtrova i due punti che consentono di allungare ...

