Cultura | Fratelli d’Italia | “Sinistra e Cinquestelle attaccano il volontariato”

«La settima Commissione del Senato, con i soli voti contrari di Fratelli d'Italia e l'astensione della Lega, ha approvato lo schema di risoluzione che impegna il governo sul tema della regolamentazione delle figure professionali nel settore dei beni Culturali. Partendo da questo principio condivisibile, il relatore ha dato vita a un vero e proprio attacco al volontariato, definito in concorrenza sleale con i professionisti del settore. Sono state ignorate, senza giustificazione, le obiezioni di Fratelli d'Italia ed operate nel testo della risoluzione solo alcune modifiche formali». Lo riporta una nota di Fratelli d'Italia firmata dal deputato Maria Teresa Bellucci, Responsabile Dipartimento Terzo Settore di Fratelli d'Italia.

