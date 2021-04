Crotone | nuova divisa green | maglia ricavata dalla plastica riciclata

(Di giovedì 8 aprile 2021) “Il calcio non è solo quello di sabato e domenica, ma a certi livelli è occasione continua per mandare messaggi positivi“. Con queste parole, Gianni Vrenna ha presentato ladel, presentata nel contesto di un progetto. Il club calabrese ha ufficializzato l’adozione di unaprodotta dal riciclo della, derivata da un numero pari a 12 bottiglie tramutate in tessuto sintetico. Il messaggio ambientale inviato dalpotrebbe essere d’esempio per le società facenti parte il massimo campionato italiano, la Serie A, per una produzione di prodotti maggiormente sostenibile, nel rispetto dell’ambiente. SportFace.

Advertising

Marylena_88 : RT @sportface2016: #Crotone, ufficializzata una nuova maglia green - sportface2016 : #Crotone, ufficializzata una nuova maglia green - sscalcionapoli1 : Gattuso stravolge il Napoli: formazione nuova per 7/11 rispetto al Crotone #JuveNapoli #ForzaNapoliSempre - infoitsport : Tuttosport - Gattuso stravolge il Napoli: formazione nuova per 7/11 rispetto al Crotone - crotoneok : ? Scandale, Covid-19: nuova ordinanza, scuole chiuse fino al 10 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone nuova

F.C. Crotone

fiammata dei contagi: 503 casi in Calabria, 78 nel Crotonese Giovedì, 8 Aprile 2021 Published ...: CASI ATTIVI 1.051 (43 in reparto; 1008 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.417 (3.COSENZA -pesante impennata dei contagi da coronavirus in Calabria, che torna a far registrare più di ... +87 contagi nella provincia di Reggio Calabria, +78 a, +66 a Catanzaro e 943 a ...Sebastiano Luperto, attualmente in prestito al Crotone, dovrebbe far ritorno a Napoli al termine della stagione, ma potrebbe fare nuovamente le valigie per effettuare una nuova esperienza altrove. Il ...Torna a salire bruscamente il dato dei nuovi positivi al Coronavirus in Calabria. Sono, infatti, 503 i nuovi casi su 3.896 tamponi eseguiti, 11 sono, invece, i decessi. I casi confermati sono così sud ...