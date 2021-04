Crollo del ponte di Albiano Magra: è passato un anno. A marzo 2022 il nuovo viadotto (Di giovedì 8 aprile 2021) Aulla (Massa Carrara), 8 aprile 2021 - Un anno fa il Crollo del ponte di Albiano Magra . Sembra ieri e sono passati dodici mesi da quando il ponte sul fiume Magra venne giù in una mattina di sole, nel ... Leggi su lanazione (Di giovedì 8 aprile 2021) Aulla (Massa Carrara), 8 aprile 2021 - Unfa ildeldi. Sembra ieri e sono passati dodici mesi da quando ilsul fiumevenne giù in una mattina di sole, nel ...

Advertising

VincenzoDeLuca : È urgente che il Governo chiarisca ad horas la utilizzabilità del vaccino #AstraZeneca. Il disastro comunicativo e… - IariTwitt : ?? Aleph Bononi ???? A poco più di un anno dal suo insediamento, il Presidente del #Guatemala #Giammattei si è già ri… - auroreneveau : niente è stato bellissimo quei 5 secondi prima del crollo emotivo, ma resto qui ora me ne sto un po’ per conto mio, ci si becca stasera - qn_lanazione : Un anno fa il crollo del ponte di Albiano Magra. A marzo 2022 prevista l'apertura del nuovo viadotto - doveinvestire1 : In che modo è possibile proteggere il #portafoglio #azionario? Quali strategie utilizzare e per ridurre i rischi o… -