Cristiano Ronaldo sui social: “Abbiamo bisogno di questo spirito, fino alla fine” (Di giovedì 8 aprile 2021) In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Cristiano Ronaldo ha dato la carica dopo la vittoria di ieri contro il Napoli e segnando il suo gol numero 25 in campionato: “Grandi ragazzi, tre punti importantissimi: Abbiamo bisogno di questo spirito, fino alla fine”. Foto: Instagram Juventus Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@Cristiano) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 aprile 2021) In un post pubblicato sul suo profilo Instagram,ha dato la carica dopo la vittoria di ieri contro il Napoli e segnando il suo gol numero 25 in campionato: “Grandi ragazzi, tre punti importantissimi:di”. Foto: Instagram Juventus Visualizzapost su Instagram Un post condiviso da(@) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

