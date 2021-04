Cristiano Ronaldo stacca Romario. In Italia raggiunge il record di Nordhal e Di Natale (Di giovedì 8 aprile 2021) Altro gol contro il Napoli e altri record. Con la rete realizzata ieri per il vantaggio iniziale della Juventus Cristiano Ronaldo è arivato a quota 773 gol segnati in carriera staccando Romario a 772. Il prossimo obiettivo è Bican a 805. record anche in Italia, in Serie A è arrivato a quota 25 gol in questa stagione ed è il terzo attaccante nella storia ad aver segnato almeno 25 gol due volte sopra i 30 anni. Foto: Instragram Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 aprile 2021) Altro gol contro il Napoli e altri. Con la rete realizzata ieri per il vantaggio iniziale della Juventusè arivato a quota 773 gol segnati in carrierandoa 772. Il prossimo obiettivo è Bican a 805.anche in, in Serie A è arrivato a quota 25 gol in questa stagione ed è il terzo attaccante nella storia ad aver segnato almeno 25 gol due volte sopra i 30 anni. Foto: Instragram Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo Calciomercato Juventus, scatto Champions - Svolta sul futuro di Ronaldo Cristiano Ronaldo continua a collezionare record e trascina la Juventus contro il Napoli. La qualificazione in Champions League avvicinerebbe la permanenza di CR7 in bianconero Vittoria fondamentale ...

Juvemania: Var imbarazzante! Riecco Dybala, quanto era mancato: sicuri serva riscattare Morata? SUPER CHIESA - Un super Chiesa, ancora una volta tra i migliori in campo, ha trascinato la Juventus nel primo tempo, regalando un assist strepitoso a Cristiano Ronaldo in occasione del gol del ...

Da Cristiano Ronaldo a Hulk: gli 11 calciatori più palestrati La Gazzetta dello Sport Cristiano Ronaldo festeggia la vittoria sui social: “3 punti importantissimi!” Al termine della sfida di ieri sera tra Juventus e Napoli, l'attaccante bianconero Cristiano Ronaldo, autore del primo gol della Juve, ha festeggiato la ...

Calciomercato Juventus: Zinedine Zidane apre ai bianconeri I gol di Cristiano Ronaldo e di un ritrovato Paulo Dybala hanno permesso ad Andrea Pirlo di confermarsi su una panchina, quella bianconera, che continua a scottare. La dirigenza torinese ha ...

