Crisi imprese | Giorgetti | non devono trascinarsi all’infinito

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – “Stiamo avviando anche un percorso di approfondimento, coinvolgendo anche altri ministeri competenti, per verificare se non sia possibile ipotizzare alcune limitate modifiche alla disciplina delle procedure concorsuali. Si tratterebbe di modifiche a carattere sperimentale da applicare nella fase attuale per la gestione delle, ed in particolare delle amministrazioni straordinarie, che non si dovrebbero trascinare indefinitamente e il cui esito finale non dovrebbe essere necessariamente la liquidazione, per privilegiare invece le possibilità di valorizzare gli asset aziendali potenzialmente suscettibili di produrre utilità e garantire prospettive di ripresa, anche sotto il profilo occupazionale, attraverso riconversioni e ristrutturazioni”. Così il Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo, in audizione sulle linee ...