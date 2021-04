Crisanti | “AstraZeneca agli over 60 mette in pericolo tutto il piano vaccinale”

Advertising

repubblica : Crisanti: 'AstraZeneca vaccino sicuro. Più pericoloso prendere l'aereo' - SkyTG24 : ? 'AstraZeneca è un vaccino tra i più sicuri al mondo' ? 'Se avessimo vaccinato le persone giuste avremmo meno dece… - Corriere : Crisanti: «Timori per Astrazeneca? Volare in aereo ha maggiori rischi di trombosi» - TommasoChimenti : RT @fmavitto: Vaccino AstraZeneca. Crisanti: “E’ tra i più sicuri al mondo. Il rischio di trombosi è molto superiore tra chi prende un aere… - fmavitto : Vaccino AstraZeneca. Crisanti: “E’ tra i più sicuri al mondo. Il rischio di trombosi è molto superiore tra chi pren… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisanti AstraZeneca

Read More Condividi su: WhatsApp Tweet Telegram Condividi su Tumblr Altro Stampa Pocket Tagged with:, Italia , piano , rischio , vaccinale - - > Previous article...dell'università di Padova Andrealancia attraverso un'intervista a La Stampa dopo che ieri l'Ema, l'Agenzia europea del farmaco, ha emesso il suo verdetto a metà sul vaccino. Che ...Il microbiologo è duro sulla decisione di somministrare AstraZeneca in via preferenziale agli over 60. «È più pericoloso salire in aereo» ...È l’allarme che il professore di microbiologia dell'università di Padova Andrea Crisanti lancia attraverso un’intervista a La Stampa dopo che ieri l’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, ha emesso il ...