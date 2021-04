Crisanti: «Allucinante come Ema si sia lavata le mani su AstraZeneca. Trombosi? C’è più rischio a prendere l’aereo» (Di giovedì 8 aprile 2021) Andrea Crisanti non condivide la decisione delle autorità sanitarie italiane di somministrare il vaccino contro il Coronavirus prodotto da AstraZeneca agli over 60. «L’Italia si è allineata alla Germania, non ha esercitato nessuna valutazione indipendente – spiega il professore di microbiologia dell’università di Padova – così facendo si mette in pericolo tutto il piano di vaccinazione, visto che la fetta più ampia della popolazione da vaccinare ha meno di 60 anni». Ieri – 7 aprile -, poi, l’annuncio in conferenza stampa dell’Ema, che ha confermato il forte legame tra la somministrazione del farmaco e gli eventi di Trombosi, ma non ha «ha ritenuto necessario raccomandare misure specifiche per ridurre il rischio». Una posizione, quella dell’Agenzia europea del farmaco, che rimane poco chiara, ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 aprile 2021) Andreanon condivide la decisione delle autorità sanitarie italiane di somministrare il vaccino contro il Coronavirus prodotto daagli over 60. «L’Italia si è allineata alla Gera, non ha esercitato nessuna valutazione indipendente – spiega il professore di microbiologia dell’università di Padova – così facendo si mette in pericolo tutto il piano di vaccinazione, visto che la fetta più ampia della popolazione da vaccinare ha meno di 60 anni». Ieri – 7 aprile -, poi, l’annuncio in conferenza stampa dell’Ema, che ha confermato il forte legame tra la somministrazione del farmaco e gli eventi di, ma non ha «ha ritenuto necessario raccomandare misure specifiche per ridurre il». Una posizione, quella dell’Agenzia europea del farmaco, che rimane poco chiara, ...

