Creval, Credit Agricole lamenta mancata pubblicazione proposta di rinvio rinnovo CdA (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – Credit Agricole Italia ha segnalato in una nota che, a più di una settimana di distanza dalla presentazione al CdA del Credito Valtellinese della proposta di rinvio del rinnovo del consiglio stesso a dopo l’OPA, questa non è stata pubblicata sul sito internet di Creval nella sezione dedicata all’assemblea degli azionisti del prossimo 19 aprile. “Tale carenza informativa è stata segnalata da CAI al consiglio di amministrazione del Creval e alle autorità, dal momento che la mancata tempestiva pubblicazione della proposta sul sito internet del Creval inficia il regolare svolgimento dei lavori assembleari ed il corretto ed informato esercizio del diritto di voto”, denuncia la ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) –Italia ha segnalato in una nota che, a più di una settimana di distanza dalla presentazione al CdA delo Valtellinese delladideldel consiglio stesso a dopo l’OPA, questa non è stata pubblicata sul sito internet dinella sezione dedicata all’assemblea degli azionisti del prossimo 19 aprile. “Tale carenza informativa è stata segnalata da CAI al consiglio di amministrazione dele alle autorità, dal momento che latempestivadellasul sito internet delinficia il regolare svolgimento dei lavori assembleari ed il corretto ed informato esercizio del diritto di voto”, denuncia la ...

Advertising

garbino : RT @lauranaka: #CreVal , banca valtellinese che di valtellinese ha ormai ben poco, in mano a hedge fund (ergo investitori mordi e fuggi) #R… - akenatoth : RT @lauranaka: #CreVal , banca valtellinese che di valtellinese ha ormai ben poco, in mano a hedge fund (ergo investitori mordi e fuggi) #R… - Gio_Scorza : RT @lauranaka: #CreVal , banca valtellinese che di valtellinese ha ormai ben poco, in mano a hedge fund (ergo investitori mordi e fuggi) #R… - pelias01 : RT @lauranaka: #CreVal , banca valtellinese che di valtellinese ha ormai ben poco, in mano a hedge fund (ergo investitori mordi e fuggi) #R… - Analysestrategy : RT @lauranaka: #CreVal , banca valtellinese che di valtellinese ha ormai ben poco, in mano a hedge fund (ergo investitori mordi e fuggi) #R… -