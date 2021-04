Covid, vaccinazioni: raggiunta in Campania quota 1 milione (Di giovedì 8 aprile 2021) “Si comunicano i dati aggiornati delle vaccinazioni alle ore 13.30, quando, in Campania, è stata raggiunta la soglia del milione di somministrazioni di dosi”. Lo rivela un comunicato dell’Ufficio Stampa della Giunta regionale. “Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 725.991 cittadini. Di questi 274.367 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale: 1.000.358”, conclude la nota. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 aprile 2021) “Si comunicano i dati aggiornati dellealle ore 13.30, quando, in, è statala soglia deldi somministrazioni di dosi”. Lo rivela un comunicato dell’Ufficio Stampa della Giunta regionale. “Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 725.991 cittadini. Di questi 274.367 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale: 1.000.358”, conclude la nota. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

