Covid, ultime news. Bollettino di oggi: 17.221 casi su 362.162 tamponi, 487 morti (Di venerdì 9 aprile 2021) Secondo il nuovo report, il rapporto positivi-tamponi è al 4,75%. Le terapie intensive calano di 20 unità; 465 in meno i posti occupati nei reparti ordinari. Piano vaccinazioni, Draghi: "Con che coscienza le persone saltano la lista vaccini? Prima anziani e fragili. Sulle riaperture non ho una data". Inviata a Regioni, istituzioni ed associazioni la nuova circolare con cui il ministero della Salute ha aggiornato le raccomandazioni sul vaccino di AstraZeneca agli over 60 Leggi su tg24.sky (Di venerdì 9 aprile 2021) Secondo il nuovo report, il rapporto positivi-è al 4,75%. Le terapie intensive calano di 20 unità; 465 in meno i posti occupati nei reparti ordinari. Piano vaccinazioni, Draghi: "Con che coscienza le persone saltano la lista vaccini? Prima anziani e fragili. Sulle riaperture non ho una data". Inviata a Regioni, istituzioni ed associazioni la nuova circolare con cui il ministero della Salute ha aggiornato le raccomandazioni sul vaccino di AstraZeneca agli over 60

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, record di vaccinazioni in Spagna e in Francia nelle ultime 24 ore #vaccini - MediasetTgcom24 : Covid, in Turchia oltre 55mila nuovi casi nelle ultime 24 ore #covid - Corriere : In Spagna ridotto l’obbligo di mascherina all’aperto - olivioromanini : RT @corrierebologna: Covid, 1.075 nuovi positivi e 25 decessi nelle ultime 24 ore - ladyrosmarino : RT @MediasetTgcom24: Covid, record di vaccinazioni in Spagna e in Francia nelle ultime 24 ore #vaccini -