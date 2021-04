Covid | ultime news Bollettino di oggi | 17 221 casi su 362 162 tamponi | 487 morti LIVE

(Di giovedì 8 aprile 2021) Secondo il nuovo report, il rapporto positivi-è al 4,75%. Inviata a Regioni, istituzioni ed associazioni la nuova circolare con cui il ministero della Salute ha aggiornato le raccomandazioni sul vaccino di AstraZeneca, raccomandandolo dopo i 60 anni, ma ribadendo che è approvato dai 18 anni d'età. No allo stop alle seconde dosi. Nel pomeriggio incontro Draghi-Salvini. Alle 18.30 conferenza stampa del premier sul piano vaccini e il Recovery Plan

Advertising

Corriere : In Spagna ridotto l’obbligo di mascherina all’aperto - RaiNews : Iss: è 46 anni l'età media dei malati di #Covid nelle ultime 2 settimane - Corriere : ?? ULTIM'ORA - L'Olanda sospende AstraZeneca per tutti fino al 7 aprile - tempostretto : Un nuovo articolo: (Consiglio regionale, sedute programmate su Covid-19 e Recovery Fund) è stato pubblicato su: Tem… - red_roxana : Finiti i giochi di prestigio sui numeri, la Sicilia mostra i dati reali: 1.287 casi nelle ultime 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime

Veneto, 1.241 contagi e 24 decessi Il Veneto registra 1.241 contaginelle24 ore, e 24 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. I nuovi positivi sono il risultato delle analisi ...Secondo il nuovo report, il rapporto positivi - tamponi è al 4,75%. Inviata a Regioni, istituzioni ed associazioni la nuova circolare con cui il ministero della Salute ha aggiornato le raccomandazioni ...Covid Italia, il bollettino di oggi 8 aprile 2021: sono 17.221 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.708.Sono 29 le vittime provenienti da fuori regione. Calano leggermente i ricoverati per Covid nelle Marche: nelle ultime 24 ore sono scesi a 893 (-4 rispetto a ieri). Calano i degenti in Terapia ...