Covid, tutto sul niclosamide, il farmaco che “blocca” i danni ai polmoni (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr – Un “insospettabile, il niclosamide: usato da 50 anni per le infezioni intestinali, si scopre oggi che sarebbe in grado anche di “bloccare” i danni creati dalla proteina Spike del Covid che attacca in particolar modo cervello e polmoni. niclosamide, studio anglo-italiano Lo studio sul niclosamide è stato condotto da un gruppo di ricercatori del King’s College London ma c’è anche tanta Italia grazie alla presenza dell’università degli studi di Trieste e del Centro di ingegneria genetica e biotecnologie (Icgeb) di Trieste. Lo studio sul farmaco è stato pubblicato oggi sulla prestigiosa rivista ‘Nature’. Il lavoro focalizzato sul niclosamide ha identificato il meccanismo che porta alla fusione delle cellule infettate con ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr – Un “insospettabile, il: usato da 50 anni per le infezioni intestinali, si scopre oggi che sarebbe in grado anche di “re” icreati dalla proteina Spike delche attacca in particolar modo cervello e, studio anglo-italiano Lo studio sulè stato condotto da un gruppo di ricercatori del King’s College London ma c’è anche tanta Italia grazie alla presenza dell’università degli studi di Trieste e del Centro di ingegneria genetica e biotecnologie (Icgeb) di Trieste. Lo studio sulè stato pubblicato oggi sulla prestigiosa rivista ‘Nature’. Il lavoro focalizzato sulha identificato il meccanismo che porta alla fusione delle cellule infettate con ...

