Covid, scoperto farmaco usato da 50 anni che blocca il danno ai polmoni (Di giovedì 8 aprile 2021) I ricercatori del King's College di Londra e dell'Università di Trieste hanno scoperto il meccanismo che porta alla fusione delle cellule infettate da Sars-Cov-2. Sono arrivati pertanto al farmaco in grado di bloccare questo processo. Un processo che potrebbe spiegare perché il 70% dei pazienti con Covid-19 grave sviluppa una trombosi. Il gruppo di ricerca dietro la scoperta La sensazionale scoperta è frutto di uno studio di un gruppo di ricercatori del King's College London, dell'Università degli studi di Trieste e del Centro di Ingegneria genetica e biotecnologie (Icgeb) di Trieste, pubblicato sulla rivista Nature. Il gruppo di ricerca è stato guidato da Mauro Giacca, professore dell'Università di Trieste, docente di Cardiovascular Sciences al King's College di Londra. Screening su oltre 3mila farmaci

